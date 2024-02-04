Gaziantep'te Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı helikopter düştü: 2 polis şehit oldu

Nurdağı ilçesindeki kırsal bir bölgede Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis helikopteri düştü. Kazada helikopterdeki Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit düştü, bir teknisyen ise yaralandı. Şehit pilotlar ve yaralı teknisyen, ekipler tarafından enkazdan çıkarılıp, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerinde jandarma güvenlik önlemi alırken, uzmanlar inceleme yaptı.

Nurdağı ilçesindeki Kartal köyü civarında saat 22.49'da bir kaza meydana geldi. Hatay Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na doğru yola çıkan Havacılık Daire Başkanlığı'ndan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen, Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk ve bir teknisyenin içinde olduğu polis helikopteri, bilinmeyen bir nedenle sinyal veremedi. Helikopterden haber alınamayınca Kartal köyü halkı durumu bildirdi. Köylüler, bölgeye ulaştıklarında yaklaşık 6 kilometre mesafede helikopterin enkazını gördü.

Olay yerine polis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri hemen yönlendirildi. Ekiplerin incelemesinde 2 pilotun şehit olduğu, teknisyenin de yaralandığı tespit edildi. Yaralı teknisyen, ilk yardımın ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Şehit pilot Gülen ve sözleşmeli pilot Öztürk'ün naaşları da ekipler tarafından enkazdan çıkarılıp aynı hastaneye gönderildi. Kaza yerinde jandarma güvenlik önlemi alırken, uzmanlar olayı araştırmaya başladı.