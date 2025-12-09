Gaziantep'te eşi tarafından vurulan 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

İslahiye'de tartışma cinayetle sonuçlandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesi kırsal Yeşilyurt Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan 4 çocuk annesi Ayşe Kaplan (40) ile eşi Osman Kaplan (45) arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, evden kaçarak Kayseriye giden Ayşe Kaplan'ı tekrar eve getiren eşi Osman Kaplan ile çıkan tartışma büyüdü ve Osman Kaplan, eşine pompalı tüfek ile ateş etti.

Daha sonra durumu yakınlarına söyleyen şüpheli koca, jandarmaya ihbarda bulunulmasını istedi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, başından vurulan Ayşe Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı olduğu belirtilen eşi Osman Kaplan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

