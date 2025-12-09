DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,59 0,02%
ALTIN
5.753,91 -0,25%
BITCOIN
3.857.765,62 0,1%

Gaziantep'te eşi tarafından vurulan 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

İslahiye'de eşi Osman Kaplan tarafından pompalı tüfekle vurulan 4 çocuk annesi Ayşe Kaplan (40) olay yerinde hayatını kaybetti; zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:00
Gaziantep'te eşi tarafından vurulan 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

Gaziantep'te eşi tarafından vurulan 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

İslahiye'de tartışma cinayetle sonuçlandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesi kırsal Yeşilyurt Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan 4 çocuk annesi Ayşe Kaplan (40) ile eşi Osman Kaplan (45) arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, evden kaçarak Kayseriye giden Ayşe Kaplan'ı tekrar eve getiren eşi Osman Kaplan ile çıkan tartışma büyüdü ve Osman Kaplan, eşine pompalı tüfek ile ateş etti.

Daha sonra durumu yakınlarına söyleyen şüpheli koca, jandarmaya ihbarda bulunulmasını istedi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, başından vurulan Ayşe Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı olduğu belirtilen eşi Osman Kaplan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI EŞİ TARAFINDAN TÜFEKLE VURULAN 4 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI...

GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE TARTIŞTIĞI EŞİ TARAFINDAN TÜFEKLE VURULAN 4 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ. KATİL ZANLISI, OLAY SONRASI JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

AYŞE KAPLAN (40)

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Francken: Belçika’nın Türkiye’ye İhtiyacı Var — Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü
2
Adana İmamoğlu'nda 72 yaşındaki Vahit Şentuna kayıp — Aramalar sürüyor
3
Kırıkkale'de Eş Zamanlı Operasyonda 4 Firari Yakalandı
4
Bilecik'te Metamfetamin Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
5
Nazilli Belediyesi 5 Bin Fidanı Işıklar Mahallesi'nde Dağıttı
6
Ordu'da Boztepe'de Kartpostallık Sis Manzarası
7
Antalya'da motosiklet-kamyon kazası: 17 yaşındaki Batuhan Çakmak hayatını kaybetti

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi