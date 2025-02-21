Gaziantep'te Eşinden Şiddet: Kadın Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te eşi tarafından silahla vurulan 23 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi. Zanlı sınırda yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:17
Gaziantep'te Eşinden Şiddet: Kadın Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te yaşanan trajik bir olayda, eşi tarafından silahla vurulan Ruha Dabu (23), hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün merkez Şahinbey ilçesinde bulunan Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Muhamed Hüseyin (32) isimli şahıs, eşi Ruha Dabu'yu tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne hızlı bir şekilde kaldırıldı. Ancak, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

Ruha Dabu'nun cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan zanlı, sınırda yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu olay, aile içi şiddetin önüne geçilmesi konusunda bir kez daha önemli bir gündem maddesi haline geldi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuyor.

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