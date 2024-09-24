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Gaziantep'te Etik ve Kamu Yönetimi Konferansı Gerçekleşti

Gaziantep'te düzenlenen konferansta kamu yönetimindeki etik ilkeler vurgulandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:02
Gaziantep'te Etik ve Kamu Yönetimi Konferansı Gerçekleşti

Gaziantep’te Kamu Yönetiminde Etik Konferansı Düzenlendi

Gaziantep’teki Şehitkamil Kültür Merkezi, Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri konulu önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Etkinliğe katılan Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, kamu düzeninin korunmasının ve kamu yönetimine olan güvenin artırılmasının önemini vurguladı.

Kamu Görevlilerinin Rolü

Güngör, kamu görevlilerinin halka hizmet bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirterek, adalet, dürüstlük ve tarafsızlık gibi etik ilkelerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, kamu gücünün doğru ve etkili kullanılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

“Bir toplumda kamu hizmetinin kalitesi, kamu görevlilerinin niteliği ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle, kamu görevlileri hizmet gereksinimlerini karşılayacak yeterlilikte olmalı ve etik davranış ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmalıdırlar,” şeklinde konuşan Güngör, adaletli yönetimin toplumun huzur ve güveni için kritik olduğunu ifade etti.

Geleceğin İnşası İçin Birlik ve Beraberlik

Güven inşa etmenin önemine de değinen Güngör, “Ülkemizin güçlü geleceğini inşa etmek için elbirliğiyle çalışmalarımızı sürdürmeliyiz,” dedi.

Konferansın kapanışında ise eski Kocaeli Üniversitesi rektörü Sezer Komşuoğlu, Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinlikte Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz da konuşmalarıyla katkıda bulundu.

Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi'nde "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri"...

Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi'nde "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı düzenlendi.

Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi'nde "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri"...

Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi'nde "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı düzenlendi.

Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi'nde "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri"...

Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi'nde "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı düzenlendi.

Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi'nde "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri"...

Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi'nde "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı düzenlendi.

Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi'nde "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri"...

Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi'nde "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı düzenlendi.

Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi'nde "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri"...

Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi'nde "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı düzenlendi.

Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi'nde "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri"...

Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi'nde "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konferansı düzenlendi.

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