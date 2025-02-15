Gaziantep'te Feci Kaza: 5 Yaralı

Gaziantep'te Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen kazada beş kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kaza, Hisar Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Kaza, S.T. (47) idaresindeki 80 LB 604 plakalı otomobilin, H.P. (63) yönetimindeki 27 GJ 483 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışma sonrasında, sürücü H.P. ve araçlarda bulunan toplam dört kişi yaralandı.

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın sebebi hakkında soruşturma başlatılırken, yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.