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Gaziantep'te FETÖ Firarisi Yakalandı: 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Gaziantep'te FETÖ firarisi B.U. yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay cezası bulunan zanlı cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:43
Gaziantep'te FETÖ Firarisi Yakalandı: 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Gaziantep'te FETÖ Firarisi Ele Geçirildi

Gaziantep'te, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ firarisi yakalandı. Gaziantep Valiliği'nden gelen açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Terörle Mücadele Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan B.U., saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini ve terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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