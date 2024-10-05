Gaziantep'te Filistin İçin Dayanışma Gecesi

Gaziantep, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yıldönümünde, Filistin'e destek olmak amacıyla anlam dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ortak Basın Platformu tarafından Şahinbey Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "dayanışma gecesi", İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Programın İçeriği

Etkinlik, "Kudüs" şiirinin okunmasının ardından panel bölümüyle devam etti. Yazar Mehmet Ali Bulut, burada yaptığı konuşmada Gazze'nin tüm insanlığın meselesi olduğu üzerine vurgu yaptı. Bulut, "Şu anda yeryüzünün en şerefli halkı Gazze halkıdır. Gazze’de yaşayan Müslümanlar, ABD, İngiltere ve Fransa'ya meydan okuyor. Gazze halkı kesinlikle zafer kazanacaktır," ifadelerini kullandı.

Filistinli Akademisyen Nihad Abunasser'in Görüşleri

Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser ise Filistin’in bir asırdan fazla bir süredir direniş gösterdiğini belirtti. Abunasser, "Bu işgalin kökenleri Avrupa'da başladı. Siyonizmin 100 yılı aşkın süredir süren etkileri, Filistin’in gelişim seviyesinin hazmedilmemesindendir. Bu direnişimiz, sadece bir kurtulma çabası değil, aynı zamanda Allah’a verilecek hesabımızın bir gereğidir," şeklinde konuştu.

Etkinlikteki Diğer Performanslar

Programın sonunda, ünlü sanatçı Ömer Karaoğlu ilahilerle katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Etkinlik, Filistin’e olan destek ve dayanışmayı pekiştiren unutulmaz anlara sahne oldu.

Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla Filistin'e destek için "dayanışma gecesi" düzenlendi. Programda, Yazar Mehmet Ali Bulut (ortada) ile Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser (sağda) konuşma yaptı.

Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla Filistin'e destek için "dayanışma gecesi" düzenlendi. Programda, Yazar Mehmet Ali Bulut (ortada) ile Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser (sağda) konuşma yaptı.

Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla Filistin'e destek için "dayanışma gecesi" düzenlendi. Programda, Yazar Mehmet Ali Bulut (ortada) ile Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser (sağda) konuşma yaptı.