Gaziantep'te Firari FETÖ Hükümlüsü Operasyonla Yakalandı

Gaziantep'te Terörle Mücadele ekipleri, 'FETÖ' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:00
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyon ve yakalama

Terörle Mücadele Şube ekipleri, "FETÖ silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

