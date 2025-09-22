Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü operasyonla yakalandı
Emniyet duyurdu
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyon ve yakalama
Terörle Mücadele Şube ekipleri, "FETÖ silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenledi.
Operasyon sonucu yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.