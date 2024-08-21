Gaziantep'te Fıstık Alım Süreci Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki fıstık üretiminde çiftçilerin ürünlerinin değerini artırmak amacıyla fıstık alımına resmi olarak başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Açıklamalar

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ticaret Borsası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kurulan Antep fıstığı lisanslı depolarını ziyaret etti.

Bu ziyaret sırasında çiftçilerle görüşen Şahin, fıstıkların piyasa fiyatlarının düşmesini önlemek ve değerini korumak amacıyla alım yapma kararı aldıklarını belirtti. "Maliyetler düşüyor ve ücretsiz desteklerle çiftçimizin kar marjını artırıyoruz. Fıstığın hak ettiği değere ulaşmasını sağlıyoruz," dedi.

Üreticilere Sağlanan Kolaylıklar

Şahin, ayrıca üreticilerin lisanslı depo yöntemiyle ürünlerini güvence altına alabileceklerini vurguladı. Tarım Kredi Kooperatifi ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarda stopaj olmadığını, nakliye ve laboratuvar desteği sunulduğunu da ifade etti.

"Gelen her ürün analize tabi tutuluyor ve kalitesine göre fiyat belirleniyor. Çiftçimiz istediği zaman malını alabiliyor; bu sistem sayesinde fıstıkta yaşanan mevcut sorunlar büyük oranda çözülüyor," diyen Şahin, çiftçilerin memnuniyetine de dikkat çekti.

Çiftçilerden Destek Yorumları

Çiftçi Mehmet Turgut ise bu uygulamanın çiftçiler için büyük bir destek olduğunu belirterek, "Başkanımız sayesinde bizi tüccarın insafına bırakmadı," ifadesini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ürününün değerini korumak amacıyla fıstık alımına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ürününün değerini korumak amacıyla fıstık alımına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ürününün değerini korumak amacıyla fıstık alımına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ürününün değerini korumak amacıyla fıstık alımına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ürününün değerini korumak amacıyla fıstık alımına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ürününün değerini korumak amacıyla fıstık alımına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ürününün değerini korumak amacıyla fıstık alımına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ürününün değerini korumak amacıyla fıstık alımına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ürününün değerini korumak amacıyla fıstık alımına başladı.