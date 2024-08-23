Gaziantep'te Fıstık Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te Fıstık Hırsızlığı Olayı

Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçelerinde, tarladan yarım ton Antep fıstığı çalan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarma Denetimlerinden Sonuç

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın fıstık hırsızlıklarına yönelik denetimlerinin devam ettiği belirtildi. Denetimlerin neticesinde, 2 tarladan Antep fıstığı çalan M.K. ve A.B. isimli zanlılar yakalandı.

Çalınan Fıstık Sahiplerine Teslim Edildi

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, çalınan 515 kilogram Antep fıstığı, gerçek sahiplerine iade edildi.