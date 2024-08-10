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Gaziantep'te Fıstık Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık çalan bir kişi yakalanarak tutuklandı ve ele geçirilen fıstık sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:30
Gaziantep'te Fıstık Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Fıstık Hırsızlığı Olayı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir tarımdan 2 çuval fıstık çalan bir şüpheli, yerel jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olayın Gelişimi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir fıstık tarlasına hırsızlık amacıyla giren M.A'yı tespit etti. Şüpheli, tarladan fıstıkları toplayıp aracıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Yakalama ve Tutuklama Süreci

Ekipler, şüpheliyi takip ederek bir süre sonra yakaladı. M.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikteki duruşmasının ardından tutuklandı.

Ele Geçirilen Fıstıklar

Olay sonrası ele geçirilen 2 çuval fıstık ise, sahibine teslim edildi.

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