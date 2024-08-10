Gaziantep'te Fıstık Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Fıstık Hırsızlığı Olayı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir tarımdan 2 çuval fıstık çalan bir şüpheli, yerel jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.
Olayın Gelişimi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir fıstık tarlasına hırsızlık amacıyla giren M.A'yı tespit etti. Şüpheli, tarladan fıstıkları toplayıp aracıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.
Yakalama ve Tutuklama Süreci
Ekipler, şüpheliyi takip ederek bir süre sonra yakaladı. M.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikteki duruşmasının ardından tutuklandı.
Ele Geçirilen Fıstıklar
Olay sonrası ele geçirilen 2 çuval fıstık ise, sahibine teslim edildi.