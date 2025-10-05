Gaziantep'te 'Gazze için Kıyamdayız' Etkinliği — Hüseyin Durmaz Uyarısı

Gaziantep'te düzenlenen 'Gazze için kıyamdayız' etkinliğinde Hüseyin Durmaz, 7 Ekim sonrası Batı'nın algısının değiştiğini vurguladı; program duala sona erdi.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:24
Etkinlik ve konuşma

İslami Hizmetler İlim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Gazze için kıyamdayız" etkinliği Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, Hacı Nazire Eruslu Camisi'nde etkinlik kapsamında sabah namazının ardından yaptığı konuşmada, filonun tarihinin gördüğü en büyük sivil filo olduğunu söyledi.

Durmaz, yola çıkarken zor bir süreç yaşadıklarını anlatarak şunları aktardı:

"Çünkü bize düşmanlık eden kişi İsrail. Bir tarafıyla dünyadaki birçok ülkeyi kontrolü altına almış ve Batı'nın sınırsız desteğini arkasına alan bir İsrail vardı. Ama özellikle 7 Ekim'e kadar, İsrail'in 80 yıllık bir mağduriyet algısı üzerinden Batı'daki bütün hükümetleri ve aynı zamanda halklarını da kontrol altında tutabiliyordu. 7 Ekim'den sonra İsrail'in kibrini, küstahlığını ve bu sınır tanımaz soykırım ile zulüm girişimini Batı dünyası fark etti. 7 Ekim'den önce Batı'da yükselen bir İslamofobi vardı, Müslümanlara karşı tepkiler ve ırkçılık artıyordu. Batı'da yaşayan Müslümanlara ülkelerine dönmeleri için baskı yapılıyordu. Ancak 7 Ekim'den sonra İsrail'in küstahlığı, Batı dünyasının algısını değiştirdi, vicdan çerçevesinde olaya bakınca ortada devasa bir sorun olduğunu görmeye başladılar."

Durmaz, Batı'da yaşayan insanların kendi hükümetlerinin ve devletlerinin İsrail güdümünde olduğunu anlamaya başladıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Aslında Gazze'nin vesilesiyle Allah dünyayı yeni bir konjonktöre ve yeni bir sürece hazırlıyor. Bu süreç bir yol ayrımı, ya insanlık bu Siyonizm tehdidinin farkına vararak bir araya gelme iradesi gösterip bu zulmü durduracak, ya da buna göz kapatacak. Tamamıyla Siyonizm kontrolünde, yeni ve çok daha kötü bir dünyaya gidilecek. Ancak Gazze'nin onurlu direnişi vesilesiyle Batı dünyasındaki insanlar da uyanmaya başladı."

Program, Gazze için edilen duayla son buldu.

