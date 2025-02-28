Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Emniyetin çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:35
Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Gaziantep'te Gerçekleşti

Gaziantep’te, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Düzenlenen operasyon neticesinde, ekipler 5 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, yapılan operasyona dair görüntüleri de paylaştı. Bu görüntülerde, polis ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde arama yaparken ve zanlıları yakalarken yer aldığı görülüyor.

Göçmen kaçakçılığının önlenmesi için yürütülen bu tür operasyonların artarak devam edeceği ifade edildi.

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