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Gaziantep'te Gölgeler Apartmanı Davasında Hapis Cezası

Gaziantep'te yıkılan Gölgeler Apartmanı davasında müteahhit 19 yıl 6 ay, mimar 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:02
Gaziantep'te Gölgeler Apartmanı Davasında Hapis Cezası

Gaziantep'te Gölgeler Apartmanı Davasında Karar Verildi

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Gölgeler Apartmanı davasında karar açıklandı. Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesi, müteahhit Mehmet Necati Gölgeler'e 19 yıl 6 ay, mimar İhsan Çeven'e ise 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Duruşmada Savunmalar Yapıldı

Duruşmada, tutuklu sanıklar Mehmet Necati Gölgeler ve İhsan Çeven, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurarak hazır bulundu. Sanık Gölgeler, apartmanda herhangi bir inşaat işine katkıda bulunmadığını ve suçlamaları reddetti. Mimar Çeven ise teknik onaylı proje gerçekleştirdiğini belirterek, kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmedi.

Mahkeme Heyeti, Sanıkların Tutukluluğunu Sürdürdü

Mahkeme heyeti, Gölgeler'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 19 yıl 6 ay, Çeven'e ise benzer suçtan 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, ilgili bilirkişi raporunda sorumluluk taşıdığı belirtilen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Depremin Etkileri ve Başlatılan Soruşturma

Gölgeler Apartmanı'nın yıkılması sonucu, 21 kişi hayatını kaybetmiş ve birçok kişi yaralanmıştı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlatarak sanıklar hakkında dava açtı.

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