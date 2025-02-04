Gaziantep'te İnternetten Dolandırıcılık Yapan 10 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Dolandırıcılık Operasyonu

Gaziantep'te, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili bilgi verdi.

Şüpheliler Nasıl Yakalandı?

Yapılan açıklamaya göre, sahte internet siteleri oluşturarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin tespit edilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan arama sonucunda bir miktar para, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan zanlıların, internet üzerinden yaptıkları dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Operasyona Dair Görüntüler Paylaşıldı

Operasyona ait görüntülerde, polis ekiplerinin adreslerde arama yaptığı anlar, ele geçirilen malzemeler ve şüphelilerin adliyeye götürülmesi yer alıyor. Vatandaşların dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha hatırlatılmış oldu.