Gaziantep'te İş İnsanı Mehmet Pamuk'a Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

Gaziantep'te Silahlı Saldırı Olayı

Gaziantep'te iş insanı Mehmet Pamuk, geçtiğimiz gün Şehitkamil ilçesi Karagöz Caddesi'nde motosikletli iki kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma Süreci

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda saldırıyla ilgili 2 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, olaydan önce otelin yanında bulunan bir barda çalıştığı ve yakın zamanda işten ayrıldığı bilgisi dikkat çekti.

Tutuklama ve Gözaltılar

Açıklamada, "Olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyle birlikte, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen bar sahibi ve işletmecisi olmak üzere toplamda 4 şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 2'si nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Pamuk'un Durumu

Saldırıya uğrayan Mehmet Pamuk, Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyeleri arasında yer almaktadır. Olayın ardından Pamuk'un sağlık durumu ile ilgili gelişmeler takip edilmektedir.