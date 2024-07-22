Gaziantep'te İşçi Servisleri ve Tırın Karıştığı Kaza: 21 Yaralı

Gaziantep'te Trajik Kaza

Gaziantep'te, işçileri taşıyan iki minibüs ile bir tırın karıştığı kaza sonucunda 21 kişi yaralandı. Olay, 3. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda gerçekleşti.

Kaza Detayları

Fabrika işçilerini taşıyan Orhan E. tarafından yönetilen 27 S 9493 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Orhan D. idaresindeki 27 S 1213 plakalı başka bir minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Osman E.'nin kullandığı minibüs ise park halindeki bir tıra çarptı.

Yardım ve Kurtarma Çalışmaları

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan 21 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Yetkililerin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Gaziantep'te işçileri taşıyan 2 minibüsle tırın karıştığı kazada 1'i ağır, 21 kişi yaralandı. Kazada, 2 minibüsün çarpışmasıyla minibüslerden biri park halindeki tıra çarptı.

Gaziantep'te işçileri taşıyan 2 minibüsle tırın karıştığı kazada 1'i ağır, 21 kişi yaralandı. Kazada, 2 minibüsün çarpışmasıyla minibüslerden biri park halindeki tıra çarptı.

Gaziantep'te işçileri taşıyan 2 minibüsle tırın karıştığı kazada 1'i ağır, 21 kişi yaralandı. Kazada, 2 minibüsün çarpışmasıyla minibüslerden biri park halindeki tıra çarptı.