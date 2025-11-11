Gaziantep’te işitme engelli Necla Yazıcıoğlu Kur’an-ı Kerim’i bir ayda öğrendi

Gaziantep’te işitme engelliler için açılan Kur’an kursuna katılan 63 yaşındaki Necla Yazıcıoğlu, işaret diliyle Kur’an-ı Kerim’i bir ayda öğrenmenin sevincini yaşıyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:59
Gaziantep’te işitme engelli Necla Yazıcıoğlu Kur’an-ı Kerim’i bir ayda öğrendi

Gaziantep’te işitme engelli kadın Kur’an-ı Kerim’i bir ayda öğrendi

İşaret dili eğitimiyle yapılan kurs, azim ve düzenli çalışmanın örneğini sundu

Gaziantep İl Müftülüğü tarafından işitme engelli kadınlara yönelik açılan Kur’an kursuna katılan 63 yaşındaki Necla Yazıcıoğlu, gösterdiği azim ve düzenli çalışma sayesinde Kur’an-ı Kerim’i bir ayda öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kursa, işaret diliyle hem Kur’an-ı Kerim okuma hem de dini bilgiler öğretildi. Ulu Camii bünyesinde yürütülen çalışmalarda kursiyerler, sessiz dünyalarında Kur’an’ın sedasını hissetmeye başladı.

Kursta ders veren eğitmen Kifayet Ateş tarafından verilen eğitimlerle birçok işitme engelli kadın, Kur’an-ı Kerim okumayı başarıyla öğrendi. Kursiyerlerin kararlı tutumu, diğer engelli kadınlara da örnek oluyor.

Necla Yazıcıoğlu, evi caminin bulunduğu mahalleden uzak olmasına rağmen toplu taşıma ile her gün kursa geldiğini ve kursu hiç aksatmadığını belirtti. Yazıcıoğlu, çocukluğundan beri Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek istediğini, kurs düzenlendiğini öğrendiğinde hemen katıldığını söyledi.

Yazıcıoğlu, kursa 2020 yılında katıldığını ve başlangıçta heyecanlı olduğunu anlattı: Her gün düzenli olarak çalıştığını, sabah ve akşam Kur’an okuduğunu ve artık büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Kendisi, Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin ruhuna iyi geldiğini ve olumsuz anlarda açıp okumanın kendisini rahatlattığını vurguladı.

Eğitmen Kifayet Ateş ise Necla Hanımın 2020’den itibaren kursa düzenli katıldığını, okuma yazma düzeyinin zayıf olmasına rağmen azmi sayesinde bir ayda Kur’an-ı Kerim’i öğrendiğini belirtti. Ateş, işitme engellilere yönelik bu tür kursların önemine değinerek kursiyerin artık güzel bir şekilde okuduğunu ve ezber çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Bu eğitim çalışmaları, işaret diliyle Kur’an eğitiminin engelleri kaldırabileceğini gösterirken, kursiyerlerin kararlı duruşu da "azmin önünde hiçbir engel yoktur" mesajını güçlendiriyor.

GAZİANTEP'TE İŞİTME ENGELLİ KADINLAR İÇİN KUR'AN KURSUNA KATILAN 63 YAŞINDAKİ NECLA YAZICIOĞLU...

GAZİANTEP'TE İŞİTME ENGELLİ KADINLAR İÇİN KUR'AN KURSUNA KATILAN 63 YAŞINDAKİ NECLA YAZICIOĞLU, GÖSTERDİĞİ AZİM VE GAYRETİN SONUCUNDA KUR'AN-I KERİM'İ BİR AY KISA SÜREDE ÖĞRENMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR.

GAZİANTEP'TE İŞİTME ENGELLİ KADINLAR İÇİN KUR'AN KURSUNA KATILAN 63 YAŞINDAKİ NECLA YAZICIOĞLU...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri