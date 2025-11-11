Gaziantep’te işitme engelli Necla Yazıcıoğlu Kur’an-ı Kerim’i bir ayda öğrendi

Gaziantep’te işitme engelli kadın Kur’an-ı Kerim’i bir ayda öğrendi

İşaret dili eğitimiyle yapılan kurs, azim ve düzenli çalışmanın örneğini sundu

Gaziantep İl Müftülüğü tarafından işitme engelli kadınlara yönelik açılan Kur’an kursuna katılan 63 yaşındaki Necla Yazıcıoğlu, gösterdiği azim ve düzenli çalışma sayesinde Kur’an-ı Kerim’i bir ayda öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kursa, işaret diliyle hem Kur’an-ı Kerim okuma hem de dini bilgiler öğretildi. Ulu Camii bünyesinde yürütülen çalışmalarda kursiyerler, sessiz dünyalarında Kur’an’ın sedasını hissetmeye başladı.

Kursta ders veren eğitmen Kifayet Ateş tarafından verilen eğitimlerle birçok işitme engelli kadın, Kur’an-ı Kerim okumayı başarıyla öğrendi. Kursiyerlerin kararlı tutumu, diğer engelli kadınlara da örnek oluyor.

Necla Yazıcıoğlu, evi caminin bulunduğu mahalleden uzak olmasına rağmen toplu taşıma ile her gün kursa geldiğini ve kursu hiç aksatmadığını belirtti. Yazıcıoğlu, çocukluğundan beri Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek istediğini, kurs düzenlendiğini öğrendiğinde hemen katıldığını söyledi.

Yazıcıoğlu, kursa 2020 yılında katıldığını ve başlangıçta heyecanlı olduğunu anlattı: Her gün düzenli olarak çalıştığını, sabah ve akşam Kur’an okuduğunu ve artık büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Kendisi, Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin ruhuna iyi geldiğini ve olumsuz anlarda açıp okumanın kendisini rahatlattığını vurguladı.

Eğitmen Kifayet Ateş ise Necla Hanımın 2020’den itibaren kursa düzenli katıldığını, okuma yazma düzeyinin zayıf olmasına rağmen azmi sayesinde bir ayda Kur’an-ı Kerim’i öğrendiğini belirtti. Ateş, işitme engellilere yönelik bu tür kursların önemine değinerek kursiyerin artık güzel bir şekilde okuduğunu ve ezber çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Bu eğitim çalışmaları, işaret diliyle Kur’an eğitiminin engelleri kaldırabileceğini gösterirken, kursiyerlerin kararlı duruşu da "azmin önünde hiçbir engel yoktur" mesajını güçlendiriyor.

