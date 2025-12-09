Gaziantep’te Jandarma, 12 Yıl ve Üzeri Cezayla Aranan 3 Kişiyi Yakaladı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Şehitkamil'de 12 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T., R.Y. ve D.Ö. yakalandı.