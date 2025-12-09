DOLAR
Gaziantep’te Jandarma, 12 Yıl ve Üzeri Cezayla Aranan 3 Kişiyi Yakaladı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Şehitkamil'de 12 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T., R.Y. ve D.Ö. yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:32
Şehitkamil'de düzenlenen operasyon

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında D.T., R.Y. ve D.Ö. isimli üç şüpheli, Şehitkamil ilçesinde tespit edilerek jandarma ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklama kararı verildi ve şüpheliler cezaevine gönderildi.

