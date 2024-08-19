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Gaziantep'te Kaçak Akaryakıt Ticareti Operasyonu

İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kişi, kaçak akaryakıt ticareti yaparken yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 10:09
Gaziantep'te Kaçak Akaryakıt Ticareti Operasyonu

Gaziantep'te Kaçak Akaryakıt Ticareti Operasyonu

Gaziantep'te gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında teknik takip gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

İslahiye ilçesinde akaryakıt harici petrol ürünlerini akaryakıta dönüştüren G.G, C.G, Y.G. ve Ş.G. isimli şahısların adreslerine yapılan operasyonda, toplamda 10 bin litre kaçak akaryakıt ve 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri devam etmekte olup, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı. Operasyonda 1 uzun namlulu silah ele...

Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı. Operasyonda 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı. Operasyonda 1 uzun namlulu silah ele...

Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı. Operasyonda 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

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