Gaziantep'te Kaçak Akaryakıt Ticareti Operasyonu

Gaziantep'te gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında teknik takip gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

İslahiye ilçesinde akaryakıt harici petrol ürünlerini akaryakıta dönüştüren G.G, C.G, Y.G. ve Ş.G. isimli şahısların adreslerine yapılan operasyonda, toplamda 10 bin litre kaçak akaryakıt ve 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri devam etmekte olup, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı. Operasyonda 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı. Operasyonda 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.