Gaziantep'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 65 Telefon Ele Geçirildi

GÜNCELLEME: Valilik açıklaması eklendi.

Gaziantep kent merkezinde cep telefonu satışı yapan işletmelere yönelik düzenlenen operasyonda, 65 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi öncülüğünde; SGK, maliye ve zabıta ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Aramalar, Suburcu ve Karagöz caddelerindeki bazı cep telefonu satışı yapılan işletmelerde yapıldı. Aralarında iki gün önce silahlı kavganın yaşandığı telefon satıcısının da bulunduğu çok sayıda işletmenin maliye kayıtları ve ürünleri incelendi.

Operasyonda yaklaşık 100 personel görev aldı.

Valilik Açıklaması

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, operasyonda 65 kaçak cep telefonu, 2 tablet ve 31 kulaklık ele geçirildiği belirtilerek, '8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ruhsatı ve vergi levhası olmayan 9 işletme hakkında gerekli işlemler tesis edildi.' ifadeleri kullanıldı.

