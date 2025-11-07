Gaziantep'te Kaçak İlaç Operasyonu: 30 Bin 572 Ürün Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda usulsüz satılan ve dağıtılan 30 bin 572 adet tıbbi ilaç ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:09
Emniyet ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, usulsüz satış ve dağıtımı yapıldığı tespit edilen 30 bin 572 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

