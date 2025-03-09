Gaziantep'te Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı

Gaziantep Nizip'te kaçak kazı yapan iki kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:01
Gaziantep'te Kaçak Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te Kaçak Kazı Operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan iki kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı. Valilikten alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede izinsiz kazı yapılan bir alana operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan Operasyonda Ele Geçirilenler

Operasyon esnasında, A.K. ve K.K. isimli şüpheliler kazı yaparken suçüstü yakalandı. Alanda yapılan detaylı aramada ise bir dedektör ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Jandarma, kaçak kazı ile ilgili soruşturmayı derinleştirirken, gözaltına alınan iki kişinin işlemleri sürüyor.

Bu tür illegal kazı faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Alanda yapılan aramada...

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Alanda yapılan aramada, dedektör ve kazı malzemesi ele geçirildi.

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