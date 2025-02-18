Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu
Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamalara göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları yürüttü.
Ele Geçirilen Ürünler
Tespit edilen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, toplamda 104 gümrük kaçağı akıllı telefon, 11 tablet, 20 akıllı kol saati, 33 kablosuz kulaklık, 41 hava nemlendirici ve 326 elektronik ürün ele geçirildi.
Gözaltında Olan Şüpheliler
Operasyon sonucunda gözaltına alınan N.T, M.D ve B.D, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 104 akıllı telefon, 11 tablet, 20 akıllı kol saati, 33 kablosuz kulaklık, 41 hava nemlendirici ve 326 elektronik ürün ele geçirildi.
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 104 akıllı telefon, 11 tablet, 20 akıllı kol saati, 33 kablosuz kulaklık, 41 hava nemlendirici ve 326 elektronik ürün ele geçirildi.