Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:49
Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu

Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamalara göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları yürüttü.

Ele Geçirilen Ürünler

Tespit edilen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, toplamda 104 gümrük kaçağı akıllı telefon, 11 tablet, 20 akıllı kol saati, 33 kablosuz kulaklık, 41 hava nemlendirici ve 326 elektronik ürün ele geçirildi.

Gözaltında Olan Şüpheliler

Operasyon sonucunda gözaltına alınan N.T, M.D ve B.D, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen 3 iş...

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 104 akıllı telefon, ⁠11 tablet, ⁠20 akıllı kol saati, ⁠33 kablosuz kulaklık, ⁠41 hava nemlendirici ve ⁠326 elektronik ürün ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen 3 iş...

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 104 akıllı telefon, ⁠11 tablet, ⁠20 akıllı kol saati, ⁠33 kablosuz kulaklık, ⁠41 hava nemlendirici ve ⁠326 elektronik ürün ele geçirildi.

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