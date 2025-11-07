Gaziantep’te Kaçakçılık Operasyonu: 300 Bin Boş Makaron, 8 Gözaltı

Gaziantep’te düzenlenen operasyonda 300 bin boş makaron ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:25
Operasyonun kapsamı

Gaziantep’te, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda önemli miktarda kaçak eşya ele geçirildi.

Operasyonda 300 bin adet boş makaron ile birlikte bin 495 paket gümrük kaçağı sigara, 163 şişe sahte/kaçak içki, 124 litre sahte dökme içki, 3 bin 45 litre alkol aroması, 31 adet boş alkol şişesi, 34 adet elektronik sigara ve 20 paket gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Operasyon kapsamında toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında hukuki süreç başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

