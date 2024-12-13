Gaziantep'te Kadın Girişimci Ayşe Kartal, KAGİDEM ile İhracata Adım Attı

Gaziantep'te, kadın girişimcilerin desteklendiği Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) sayesinde kendi işinin patronu olan kimyager Ayşe Kartal, ürettiği parfümlerle ihracat için ilk adımlarını atmaya başladı.

KAGİDEM’deki Fırsatlar

Kentte bir firmada kimyager olarak çalışan Kartal, KAGİDEM'e danışmanlık yapmak amacıyla gitti. Burada, başka bir kadına destek olma isteğiyle merkezdeki imkanları keşfetti ve kendi atölyesini kurma kararı aldı. Kurduğu atölyede parfüm üretimine başlayan Kartal, ürünlerini e-ticaret aracılığıyla Türkiye genelinde birçok kente ulaştırmayı başardı. Dış ticaret alanında ise Rusya'ya ihracat yapmak için yabancı e-ticaret sitelerine ürünlerini yerleştirdi.

Aylık 1500 Kutuyu Geçen Üretim

Ayşe Kartal, ayda ortalama 1000-1500 kutu parfüm üreterek meslek lisesi öğrencilerine staj imkanı sunarak sektöre katkıda bulunuyor. KAGİDEM bünyesinde olmasının sağladığı avantajlarla birlikte gençlerin iş gücünden faydalanıp, onlara parfüm üretmeyi öğretmeye çalışıyor.

İlk Adımlar ve Hibeler

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KAGİDEM'deki kadına verilen önemin kendisini etkilediğini ve burada çeşitli projeler yapıldığını öğrendiğini belirtti. İpekyolu Kalkınma Ajansı'na başvurarak hibe programından faydalandığını belirten Kartal, "Tüm makinalarımı hibe programıyla aldım. Bu hibeler benim için büyük bir fırsat oldu" dedi.

Kokuların İnsana Bıraktığı İz

Kartal, parfüm sektörüne girmesinin sebeplerinden birinin insanların koku hafızası olduğunu söyleyerek, "Bir parfüm, bir insana dair güçlü anıları canlandırabilir. Ben de insanlarda iz bırakan bir iş yapmak istedim" diye konuştu.

Fırsatlar Yaratmak

Mehmet Akif Ersoy Meslek Lisesi öğrencisi Furkan Özdemir de Ayşe Kartal’ın yanında staj yaparak parfüm üretimini öğreniyor. Özdemir, "Burada staj yaparak iş hayatına hazırlığı özlemle bekliyorum, hocamla çalışmak istiyorum" dedi.

Gaziantep'te Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde (KAGİDEM) parfüm üretimi yapan Gaziantepli girişimci Ayşe Kartal, ürünlerini e-ticaret sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına gönderirken yurt dışına satmak için de adım attı. Ayda 1000-1500 kutu parfüm üreten Ayşe Kartal, staj imkanı verdiği meslek lisesi öğrencilerinin de üretime katkıda bulunmalarını sağladı.

Gaziantep'te Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde (KAGİDEM) parfüm üretimi yapan Gaziantepli girişimci Ayşe Kartal, ürünlerini e-ticaret sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına gönderirken yurt dışına satmak için de adım attı. Ayda 1000-1500 kutu parfüm üreten Ayşe Kartal, staj imkanı verdiği meslek lisesi öğrencilerinin de üretime katkıda bulunmalarını sağladı.