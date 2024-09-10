Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gaziantep'te Kadınların Sanat Eserleri Sergilendi

Gaziantep'te kadın kursiyerlerin el eserleri sergide satışa sunuldu, belediyeden destek geldi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:08
Gaziantep'te Kadınların Sanat Eserleri Sergilendi

Gaziantep'te Kadınların El Eserleri Sergisi Açıldı

Gaziantep'te, el sanatları kurslarına katılan kadınların hazırladığı eserler, Şahinbey Mest Camii ve Külliyesi bahçesinde sergilendi.

Şahinbey Belediyesi Destekliyor

Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen sergide, filografi, ebru ve hüsn-i hat kurslarına katılan 180 kadının eserleri ziyaretçilere sunuldu.

Başkanın Açıklamaları

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, kadınların eserlerini sergi aracılığıyla satışa sunarak gelir elde etmelerine olanak sağladıklarını ifade etti. Tahmazoğlu, "Kurslarla kadınların sosyalleşmesine de katkı sağlamış oluyoruz. Bu sayede hem ev ekonomilerine destek oluyoruz hem de bu sanatın yaşatılmasına katkı sağlıyoruz. Hanım kardeşlerimiz burada güzel diyaloglar kurarak stres atma imkanı buluyorlar. İnşallah bu etkinliklerin devamını da getireceğiz." dedi.

Sergi Bilgileri

15 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek olan serginin açılışını Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve beraberindeki heyet gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!