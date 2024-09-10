Gaziantep'te Kadınların Sanat Eserleri Sergilendi

Gaziantep'te Kadınların El Eserleri Sergisi Açıldı

Gaziantep'te, el sanatları kurslarına katılan kadınların hazırladığı eserler, Şahinbey Mest Camii ve Külliyesi bahçesinde sergilendi.

Şahinbey Belediyesi Destekliyor

Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen sergide, filografi, ebru ve hüsn-i hat kurslarına katılan 180 kadının eserleri ziyaretçilere sunuldu.

Başkanın Açıklamaları

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, kadınların eserlerini sergi aracılığıyla satışa sunarak gelir elde etmelerine olanak sağladıklarını ifade etti. Tahmazoğlu, "Kurslarla kadınların sosyalleşmesine de katkı sağlamış oluyoruz. Bu sayede hem ev ekonomilerine destek oluyoruz hem de bu sanatın yaşatılmasına katkı sağlıyoruz. Hanım kardeşlerimiz burada güzel diyaloglar kurarak stres atma imkanı buluyorlar. İnşallah bu etkinliklerin devamını da getireceğiz." dedi.

Sergi Bilgileri

15 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek olan serginin açılışını Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve beraberindeki heyet gerçekleştirdi.