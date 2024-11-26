Gaziantep'te kaybolan Dudu Göğebakan'ın cansız bedeni bulundu

Gaziantep'te Kaybolan Kadının Cansız Bedeni Derede Bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan Dudu Göğebakan (58) isimli kadının cansız bedeni Karasu Deresi'nde bulundu. Olay, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Çolaklar Mahallesi'nde gerçekleşti.

Göğebakan, merada hayvancılık yaparken ailesiyle birlikte Yörük çadırında konaklıyordu. Sabah erken saatlerde çadırdan ayrılan Dudu Göğebakan'ı çadırda göremeyen yakınları, durumdan endişelenerek aramalara başladı.

Yapılan arama çalışmaları neticesinde, Göğebakan'ın cansız bedeni Karasu Deresi'nde bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından, jandarma ve sağlık ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri, yapılan kontrolde Göğebakan'ın suda boğularak yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Dudu Göğebakan'ın, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızı, damadı ve dört torununu kaybettikten sonra psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.