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Gaziantep'te korkunç vahşet! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir çöp konteynerinde 25 yaşlarında bir kadına ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 00:31
Gaziantep'te korkunç vahşet! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

Gaziantep'in Merkez Şehitkamil ilçesinde, Eski Dülük Caddesi'nde yer alan bir çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, cesedin 25 yaşlarında bir kadına ait olduğu ve vücudunda bıçak darbesi bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri, kimlik belirleme çalışmaları başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çöp konteynerine yaklaşık 30 metre mesafedeki bir evde de inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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