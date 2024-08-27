Gaziantep'te Kornea Nakli İle 168 Kişinin Görme Yetisi Yeniden Kazanıldı

Gaziantep'te 168 Kişinin Görme Yetisi Yeniden Kazanıldı

Gaziantep'te ocak ayından itibaren gerçekleştirilen kornea nakilleri sayesinde 168 bireyin görme yetisi tekrar kazanıldı. Bu nakiller, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapıldı.

Sağlık Turizminde Öncü Şehir

Türkiye'nin sağlık turizmi açısından en çok tercih edilen illerinden biri olan Gaziantep'te, ocak ile ağustos ayları arasında 136 kornea nakli Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, 32 kornea nakli ise Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Bu başarı, beyin ölümü gerçekleşen bağışçılardan gelen kornea organları sayesinde mümkün oldu.

250 Nakil Hedefi

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Alper Mete, bu yıl sonuna kadar 250 kornea nakli yapmayı hedeflediklerini bildirdi. Mete, "Organ bağışı konusundaki bilinç her geçen gün artıyor" diyerek ülke genelindeki gelişmelere dikkat çekti.

Kısa Sürede Nakil İmkanı

Gaziantep'te kornea nakli sürecinin daha da hızlandığını belirten Mete, kornea bekleme sürelerinin artık bir hafta ile bir ay arasında değiştiğini ifade etti. Ayrıca, acil durumlarda ihtiyaçların hızla karşılandığını vurguladı.

Operasyon Süreleri ve Başarı Oranı

Gaziantep Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinden Dr. Öğretim Üyesi Gizem Gülbostan Soysal ise nakil işlemlerinin genellikle 45 ile 60 dakikalık bir süre içerisinde tamamlandığını, bu süreçte korneanın doğru parçalarının sağlıklı bir şekilde yerleştirildiğini belirtti. Ayrıca hastaların görme iyileşme sürecinin, önceki durumlarına bağlı olarak birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebileceğini aktardı.

Gaziantep'te ocak ayından bu yana 168 kişinin karanlık dünyası, "kornea nakli" ile aydınlandı. Sağlık turizminde Türkiye'de en çok tercih edilen illerden olan ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağlık hizmetlerine öncülük eden Gaziantep'te, ocak-ağustos döneminde Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 136, şehir hastanesinde ise 32 kişiye kornea nakli gerçekleştirildi.

Gaziantep'te ocak ayından bu yana 168 kişinin karanlık dünyası, "kornea nakli" ile aydınlandı. Sağlık turizminde Türkiye'de en çok tercih edilen illerden olan ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağlık hizmetlerine öncülük eden Gaziantep'te, ocak-ağustos döneminde Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 136, şehir hastanesinde ise 32 kişiye kornea nakli gerçekleştirildi.

Gaziantep'te ocak ayından bu yana 168 kişinin karanlık dünyası, "kornea nakli" ile aydınlandı. Sağlık turizminde Türkiye'de en çok tercih edilen illerden olan ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağlık hizmetlerine öncülük eden Gaziantep'te, ocak-ağustos döneminde Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 136, şehir hastanesinde ise 32 kişiye kornea nakli gerçekleştirildi.

Gaziantep'te ocak ayından bu yana 168 kişinin karanlık dünyası, "kornea nakli" ile aydınlandı. Sağlık turizminde Türkiye'de en çok tercih edilen illerden olan ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağlık hizmetlerine öncülük eden Gaziantep'te, ocak-ağustos döneminde Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 136, şehir hastanesinde ise 32 kişiye kornea nakli gerçekleştirildi.

Gaziantep'te ocak ayından bu yana 168 kişinin karanlık dünyası, "kornea nakli" ile aydınlandı. Sağlık turizminde Türkiye'de en çok tercih edilen illerden olan ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağlık hizmetlerine öncülük eden Gaziantep'te, ocak-ağustos döneminde Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 136, şehir hastanesinde ise 32 kişiye kornea nakli gerçekleştirildi.

Gaziantep'te ocak ayından bu yana 168 kişinin karanlık dünyası, "kornea nakli" ile aydınlandı. Sağlık turizminde Türkiye'de en çok tercih edilen illerden olan ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağlık hizmetlerine öncülük eden Gaziantep'te, ocak-ağustos döneminde Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 136, şehir hastanesinde ise 32 kişiye kornea nakli gerçekleştirildi.

Gaziantep'te ocak ayından bu yana 168 kişinin karanlık dünyası, "kornea nakli" ile aydınlandı. Sağlık turizminde Türkiye'de en çok tercih edilen illerden olan ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağlık hizmetlerine öncülük eden Gaziantep'te, ocak-ağustos döneminde Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 136, şehir hastanesinde ise 32 kişiye kornea nakli gerçekleştirildi.

Gaziantep'te ocak ayından bu yana 168 kişinin karanlık dünyası, "kornea nakli" ile aydınlandı. Sağlık turizminde Türkiye'de en çok tercih edilen illerden olan ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağlık hizmetlerine öncülük eden Gaziantep'te, ocak-ağustos döneminde Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 136, şehir hastanesinde ise 32 kişiye kornea nakli gerçekleştirildi.