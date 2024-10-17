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Gaziantep'te Kreşte Darp Olayı: Öğretmen Tutuklandı

Özel kreşte 2 yaşındaki çocuğa darp ettiği iddiasıyla öğretmen gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:52
Gaziantep'te Kreşte Darp Olayı: Öğretmen Tutuklandı

Gaziantep'te Şok Olay

Gaziantep'te bir özel kreşte, 2 yaşındaki M.D.Ö.'ye darp uyguladığı iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı. Olay, Şehitkamil ilçesinde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgiye göre, G.Ö. adlı anne, çocuğu M.D.Ö.'nin yüzünde kızarıklık fark edince olayın peşine düştü ve şikayette bulundu. Bu şikayet üzerine, yapılan incelemede güvenlik kameraları incelendi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Güvenlik kameralarında, öğretmen B.K.'nın çocuğu uyutmaya çalışırken ona tokat attığı tespit edildi. B.K., hemen gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu olay, veliler arasında büyük bir endişe yarattı ve kreş hakkında daha fazla soruşturma başlatılması talep edildi.

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