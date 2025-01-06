Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen bir kumar operasyonu kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalara göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirlenen 4 adreste arama gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen aramalarda, 15 kumar oynatılan bilgisayar kasası ve 11 hard disk bulundu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Söz konusu operasyon, çevredeki kumar faaliyetlerine karşı sürdürülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekti.