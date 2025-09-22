Gaziantep'te Lastik Patlaması: Kamyonet Devrildi — 2 Ölü, 8 Yaralı

Gaziantep'te kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
Kaza yerinde sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda seyir halinde olan 27 ME 8998 plakalı kamyoneti kullanan Hasan A.'nın kontrolündeki araç, Nizip ilçesi Akçakent Mahallesi yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.
Araçta bulunan Suriye uyruklu Curiye Uglan (45) ile kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gaziantep'te lastiği patlayan kamyonetin devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.