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Gaziantep'te Manavın Açtığı Ateş Sonucu Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir manavın ateş açması sonucu 11 yaşındaki E.B.B. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:11
Gaziantep'te Manavın Açtığı Ateş Sonucu Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Acı Olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, mahalledeki manav M.T'nin bir grup çocuğa tüfekle ateş açması sonucu 11 yaşındaki E.B.B. hayatını kaybetti.

Olayın Gerçekleştiği Yer

Güzelvadi Mahallesi'nde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, manav M.T, çocukların üzerine ateş ederek büyük bir tehlike yarattı.

Saçmaların isabet ettiği 11 yaşındaki çocuk, hemen hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze İşlemleri ve Soruşturma

E.B.B.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın zanlısı M.T, gözaltına alındığı bildirildi ve soruşturma devam ediyor.

Bu talihsiz olay, mahallede büyük bir üzüntü yarattı ve toplumda güvensizlik hissini artırdı.

Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11...

Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11 yaşındaki E.B.B. hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11...

Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11 yaşındaki E.B.B. hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11...

Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11 yaşındaki E.B.B. hayatını kaybetti.

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