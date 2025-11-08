Gaziantep'te Mazot Desteği: Fatma Şahin Nizipli Çiftçilerle Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde yüz hibeyle yürüttüğü mazot desteği kapsamında Fatma Şahin, Nizip'te 1 milyon litre dağıtım törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:55
Gaziantep'te Mazot Desteği: Fatma Şahin Nizipli Çiftçilerle Buluştu

Gaziantep'te Mazot Desteği: Fatma Şahin Nizipli Çiftçilerle Buluştu

Yüzde yüz hibe ile mazot desteğinde Nizip'te resmi dağıtım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Türkiye’de örnek projeler arasında gösterilen yüzde yüz hibeyle mazot desteği kapsamında Başkan Fatma Şahin Nizipli çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçiler için en büyük gider kalemlerinden biri olan yakıt maliyetlerini düşürmek ve üretimi desteklemek amacıyla 2022 yılında başlatılan mazot desteği artarak sürüyor. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı çiftçiler mazotlarını almaya başlarken, bu yıl Nizip'te düzenlenen resmi dağıtım töreninde 1 milyon litre mazot desteği verildi.

Törene yerel yöneticiler ve kurum temsilcileri katıldı

Sürdürülebilir tarımı hedefleyen projenin resmi törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Nizipli çiftçilerin yanı sıra Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Nizip Belediyesi Başkan Vekili Yakup Aslan, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ile ziraat odası başkanları katıldı.

Projeyle ilgili veriler de dikkat çekiyor: 2025 yılında 46 bin 423 çiftçiye 5 milyon 116 bin 875 litre mazot dağıtılması planlanıyor. Bu yılki dağıtımlarla beraber Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere toplam 18 milyon 392 bin 300 litre mazot desteği sağlamış olacak. Proje kapsamında 2025 yılı itibari ile ÇKS’ye kayıtlı üretici sayısı yaklaşık %30 artarken, işlenebilir tarım arazi miktarı da %5 yükseldi.

Fatma Şahin: Gıda güvenliği, su yönetimi ve verimlilik önceliğimiz

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küresel ısınma ile beraber gıda güvenliğinin önem kazandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tarım okulları bunun için açılıyor. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu şehri de bunu hazırlamamız gerekiyor. Birincisi su. O yüzden şehir milliyetçiliğine değil, bölgesel olarak bakın. Bölgenin, Fırat’ın suyunu, Dicle’nin suyunu, elimizdeki göletleri bir damla suyu altın olarak bakıp yönetmemiz lazım. Can Suyu Projesi’ni başlattık. Can suyu hızlı bir şekilde gelecek. Hiç durmadan devam etmemiz lazım. Suyu yönetmemiz lazım. İkinci mesele verimlilik. Verimlilikte hala sorunumuz var. Sözleşmeli tarımı çok hızlı bir şekilde hayata geçirmeliyiz. Önlem almak zorundayız. İşte o yüzden sözleşmeli tarımı da gıdaya dayalı sanayicinin işine yarıyor. Çiftçinin giderini azaltacak tedbiri alıp bizim burada sözleşmeli tarımı ete kemiğe büründürmemiz lazım. En büyük maliyet mazottu. Bütün gücümüzle 18 milyon litre mazotu verdik. Üçüncüsü ata tohumu. Bunu denedik, gördük. Sertifikalı tohumda da gördük. En büyük tohum bende. En lezzetlisi bende. Kendime dair Nizip’in zeytinini ektiğim zaman verimliliğim artıyor. Elimizdeki hazinenin farkında olacağız. Gıdayı yöneten dünyayı yönetecek. Bize düşen şey sizin önünüzdeki taşları kaldırmak, üretim kapasitenizi artırmak, burayı üretim cenneti yapmak"

Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan da programda Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yılda 18 milyon litre mazot dağıtımına dikkat çekerek, belediye kaynaklarının zorlandığını ancak çiftçilere desteğin sürdürüldüğünü belirtti. Törende ayrıca Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Nizip Belediyesi Başkan Vekili Yakup Aslan, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ile Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Çiftçiler adına konuşan Cengiz Bayındırlı, proje ile Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçiye sahip çıktığını ifade etti.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN, TÜRKİYE’DE ÖRNEK PROJELER ARASINDA GÖSTERİLEN...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN, TÜRKİYE’DE ÖRNEK PROJELER ARASINDA GÖSTERİLEN YÜZDE YÜZ HİBEYLE MAZOT DESTEĞİ KAPSAMINDA BAŞKAN FATMA ŞAHİN NİZİPLİ ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN, TÜRKİYE’DE ÖRNEK PROJELER ARASINDA GÖSTERİLEN...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Pamuk Yığını Altında Kalan Genç Öldü
2
Aydın'da Ata Tohumlu Kışlık Fideler Karpuzlu'da Yoğun İlgi
3
Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan: Sanayi Sitesinde Esnafla Buluştu
4
Mehmet Kuş, Eyyübiye’de Zimem Defterini Satın Aldı
5
Sonbaharda Abant Gölü Milli Parkı'na Ziyaretçi Akını
6
Azerbaycan 8 Kasım Zaferi'ni Bakü'de Askeri Geçit Töreniyle Kutladı
7
Bolu'da Yoğun Sis Kent Merkeziyle Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00