Gaziantep'te Mazot Desteği: Fatma Şahin Nizipli Çiftçilerle Buluştu

Yüzde yüz hibe ile mazot desteğinde Nizip'te resmi dağıtım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Türkiye’de örnek projeler arasında gösterilen yüzde yüz hibeyle mazot desteği kapsamında Başkan Fatma Şahin Nizipli çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçiler için en büyük gider kalemlerinden biri olan yakıt maliyetlerini düşürmek ve üretimi desteklemek amacıyla 2022 yılında başlatılan mazot desteği artarak sürüyor. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı çiftçiler mazotlarını almaya başlarken, bu yıl Nizip'te düzenlenen resmi dağıtım töreninde 1 milyon litre mazot desteği verildi.

Törene yerel yöneticiler ve kurum temsilcileri katıldı

Sürdürülebilir tarımı hedefleyen projenin resmi törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Nizipli çiftçilerin yanı sıra Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Nizip Belediyesi Başkan Vekili Yakup Aslan, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ile ziraat odası başkanları katıldı.

Projeyle ilgili veriler de dikkat çekiyor: 2025 yılında 46 bin 423 çiftçiye 5 milyon 116 bin 875 litre mazot dağıtılması planlanıyor. Bu yılki dağıtımlarla beraber Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere toplam 18 milyon 392 bin 300 litre mazot desteği sağlamış olacak. Proje kapsamında 2025 yılı itibari ile ÇKS’ye kayıtlı üretici sayısı yaklaşık %30 artarken, işlenebilir tarım arazi miktarı da %5 yükseldi.

Fatma Şahin: Gıda güvenliği, su yönetimi ve verimlilik önceliğimiz

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küresel ısınma ile beraber gıda güvenliğinin önem kazandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tarım okulları bunun için açılıyor. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu şehri de bunu hazırlamamız gerekiyor. Birincisi su. O yüzden şehir milliyetçiliğine değil, bölgesel olarak bakın. Bölgenin, Fırat’ın suyunu, Dicle’nin suyunu, elimizdeki göletleri bir damla suyu altın olarak bakıp yönetmemiz lazım. Can Suyu Projesi’ni başlattık. Can suyu hızlı bir şekilde gelecek. Hiç durmadan devam etmemiz lazım. Suyu yönetmemiz lazım. İkinci mesele verimlilik. Verimlilikte hala sorunumuz var. Sözleşmeli tarımı çok hızlı bir şekilde hayata geçirmeliyiz. Önlem almak zorundayız. İşte o yüzden sözleşmeli tarımı da gıdaya dayalı sanayicinin işine yarıyor. Çiftçinin giderini azaltacak tedbiri alıp bizim burada sözleşmeli tarımı ete kemiğe büründürmemiz lazım. En büyük maliyet mazottu. Bütün gücümüzle 18 milyon litre mazotu verdik. Üçüncüsü ata tohumu. Bunu denedik, gördük. Sertifikalı tohumda da gördük. En büyük tohum bende. En lezzetlisi bende. Kendime dair Nizip’in zeytinini ektiğim zaman verimliliğim artıyor. Elimizdeki hazinenin farkında olacağız. Gıdayı yöneten dünyayı yönetecek. Bize düşen şey sizin önünüzdeki taşları kaldırmak, üretim kapasitenizi artırmak, burayı üretim cenneti yapmak"

Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan da programda Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yılda 18 milyon litre mazot dağıtımına dikkat çekerek, belediye kaynaklarının zorlandığını ancak çiftçilere desteğin sürdürüldüğünü belirtti. Törende ayrıca Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Nizip Belediyesi Başkan Vekili Yakup Aslan, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ile Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Çiftçiler adına konuşan Cengiz Bayındırlı, proje ile Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçiye sahip çıktığını ifade etti.

