Gaziantep'te metruk alan denetimlerinde dron dönemi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, can güvenliği riski taşıyan metruk alanlarda 33 adet özellikli dronla ön denetim yaparak ekiplerin güvenliğini sağlıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:59
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, can güvenliği riski taşıyan metruk alanlardaki denetimlerde dron kullanımına başladı. Polis ekipleri, tehlike arz eden bölgelere doğrudan girmeden önce dron destekli keşif yaparak gereken tedbirleri alıyor.

Denetimlerde hedef: ekip ve halk güvenliği

Polis ekipleri, girilmesi risk teşkil eden alanlarda önceliği can güvenliğine vererek, dronlarla gerçekleştirdikleri incelemeler sonucunda müdahale protokollerini belirliyor.

Dronların teknik kapasitesi

Emniyetin envanterinde bulunan 33 adet dron, gece görüş, yüz tanıma, silah tanıma, sesli komut verme ve 4K HD çekim özellikleriyle icra edilen faaliyetlerde aktif olarak kullanılıyor.

Bu yöntem sayesinde ekipler, risk taşıyan alanlara girmeden önce elde edilen görsel ve teknik veriler ışığında daha güvenli ve planlı müdahaleler gerçekleştiriyor.

