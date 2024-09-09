Gaziantep'te Minibüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Olayda toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

Kaza Anına Şahitlik Eden Güvenlik Kamerası

Kaza, Otogar Kavşağı'nda gerçekleşti. B.Y. yönetimindeki 27 VY 199 plakalı hafif ticari araç, D.Ç. idaresindeki 34 CZE 492 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın ardından sürücüler ve araçtaki yolculardan A.K. ile U.E.Y. yaralandı.

Yaralıların Durumu

B.Y. ve A.K., araçta sıkışarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, B.Y. ile A.K.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Bu üzücü kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli ipuçları sağlıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.