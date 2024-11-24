Gaziantep'te Mobilya Depo Yangını Söndürüldü

Gaziantep'te Yangın: Depo Bölümünde Şok Olay

Gaziantep'te, 15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde bulunan bir mobilya işyerinin depo bölümünde elektrik kontağından kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı. Yangın, işyerinin 4 katlı binasının çatı katındaki depoda başladı.

İtfaiye Müdahalesi ve Yangının Kontrol Altına Alınması

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Müdahale için 8 itfaiye aracı kısa sürede olay yerine ulaştı. Polis ekipleri, yangının diğer işyerlerine sıçramaması için gerekli önlemleri aldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın sebebiyle depo içerisindeki mobilyalar zarar gördü.

Olay, hem çevredeki esnaflar hem de bölge sakinleri tarafından endişeyle takip edildi, ancak yangının büyümeden söndürülmesi olası felaketleri önledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep'te iş yerine ait mobilyacının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Gaziantep'te iş yerine ait mobilyacının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.