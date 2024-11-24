DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.340.493,95 0,94%

Gaziantep'te Mobilya Depo Yangını Söndürüldü

Gaziantep'te mobilyacının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 22:33
Gaziantep'te Mobilya Depo Yangını Söndürüldü

Gaziantep'te Yangın: Depo Bölümünde Şok Olay

Gaziantep'te, 15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde bulunan bir mobilya işyerinin depo bölümünde elektrik kontağından kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı. Yangın, işyerinin 4 katlı binasının çatı katındaki depoda başladı.

İtfaiye Müdahalesi ve Yangının Kontrol Altına Alınması

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Müdahale için 8 itfaiye aracı kısa sürede olay yerine ulaştı. Polis ekipleri, yangının diğer işyerlerine sıçramaması için gerekli önlemleri aldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın sebebiyle depo içerisindeki mobilyalar zarar gördü.

Olay, hem çevredeki esnaflar hem de bölge sakinleri tarafından endişeyle takip edildi, ancak yangının büyümeden söndürülmesi olası felaketleri önledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep'te iş yerine ait mobilyacının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi...

Gaziantep'te iş yerine ait mobilyacının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Gaziantep'te iş yerine ait mobilyacının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi...

Gaziantep'te iş yerine ait mobilyacının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Elektrik Çarpması: 26 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
2
Marmara Adası'nda Mermer Ocağında Toprak Kayması: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
3
Ordu'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
4
Rusya-Antalya Seferinde Uçak Motorunda Yangın Çıktı
5
Kosova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
6
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de Anıldı
7
Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Öğretmenler Günü'nde Kişisel Başarı Hikayesini Paylaştı

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı