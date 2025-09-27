Gaziantep'te Motosiklet İneğe Çarptı: Sürücü Uğur Şavur Öldü

Gaziantep İslahiye'de motosikletin ineğe çarpması sonucu sürücü Uğur Şavur (45) yaşamını yitirdi; cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 10:18
İslahiye'de yol üzerindeki hayvana çarpma sonucu ölüm

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, Uğur Şavur (45) idaresindeki 09 AHA 278 plakalı motosiklet, Yukarıbilenler Mahallesi'nden Şerikanlı Mahallesi istikametine seyir halindeyken yoldaki ineğe çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Şavur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şavur'un cenazesi, adli inceleme işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

