Gaziantep'te Motosiklet İneğe Çarptı: Sürücü Uğur Şavur Öldü
İslahiye'de yol üzerindeki hayvana çarpma sonucu ölüm
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, Uğur Şavur (45) idaresindeki 09 AHA 278 plakalı motosiklet, Yukarıbilenler Mahallesi'nden Şerikanlı Mahallesi istikametine seyir halindeyken yoldaki ineğe çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Şavur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şavur'un cenazesi, adli inceleme işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.