Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 3 Öğrenci Yaralandı

Gaziantep'te Yaya Geçidinde Kazada 3 Öğrenci Yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yaya geçidinden geçmeye çalışan üç öğrenci bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Olayın Detayları

Fevzi Paşa Mahallesi, Necip Mahmut Caddesi'nde bulunan Alkan Ortaokulu'ndan çıkan öğrenciler, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken Musa H. yönetimindeki 27 JF 437 plakalı motosikletin çarpmasıyla kaza geçirdi.

Acil Müdahale ve Hastaneye Kaldırma

Kaza anının güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği olayda, çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan öğrenciler, ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kritik olan bir öğrenci, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı

Kaza sonrasında gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Musa H., polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Musa H.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Olay, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı ve kazanın nasıl gerçekleştiğini gösteren detaylar ortaya koydu.