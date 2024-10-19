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Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir motosiklet, akaryakıt tankerine çarpması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:23
Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Motosiklet Kazası

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde trajik bir kaza meydana geldi. Bir akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, 23 yaşındaki Samet Güngör’ün kullandığı 27 AZF 114 plakalı motosikletin, Fevzipaşa Mahallesi'nde tali yoldan çıkan 36 yaşındaki A.P. tarafından yönetilen 35 AR 6317 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonrasında ağır yaralanan Güngör, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hemen İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen, genç adam kurtarılamadı.

Yasal Süreç Başladı

Kaza sonrası akaryakıt tankerinin sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürmekte.

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