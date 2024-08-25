Gaziantep'te Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Trajik Kaza

Gaziantep'te meydana gelen üzücü bir kaza sonucunda, bir tünel duvarına çarpan motosikletteki iki genç hayatını kaybetti. Olay, Cengiz Topel Mahallesi'nde, bilinmeyen bir sürücü tarafından kullanılan ve plakası henüz tespit edilemeyen motosikletin, 100. Yıl Tüneli'nde duvara çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Durum hemen yetkililere bildirildi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri intikal etti. Kazada İbrahim Karaoğlu (23), olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Settar Küçük (22) ise, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazelerin Teslimi

Hayatını kaybeden iki gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenazeleri ailelerine teslim edildi. Bu trajik olay, Gaziantep'te büyük üzüntü yarattı.