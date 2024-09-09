Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Motosiklet Kazası Üzüntü Yarattı

Gaziantep'in merkezinde meydana gelen talihsiz bir kaza, genç bir sürücünün hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kaza Detayları

Şahinbey ilçesinde, 18 yaşındaki Hanifi Bolat'ın kullandığı 27 ALE 494 plakalı motosiklet, İbni Sina Mahallesi Çevre Yolu'nda bir bariyere çarparak kaza yaptı.

Motosikletten yola savrulan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Bolat'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Trafik Durumu

Kaza nedeniyle, ilgili yolda ulaşım bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Olay, sürücüleri ve yerel halkı derinden etkileyen bir kayıptı.