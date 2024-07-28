Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Gaziantep'te Orman Yangını Çıktı

Gaziantep'in Merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan Dülükbaba Ormanı'nda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Müdahale Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangınla mücadele amacıyla çeşitli teknik ekipmanlarla donatılan profesyonel ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yangının Kontrol Altına Alınması İçin Çalışmalar Sürüyor

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabaları sürerken, bölgedeki vatandaşlar da durumdan endişe duymakta. Ekipler yangını söndürmek için gerekli önlemleri alarak çalışmalara devam ediyor.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.