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Gaziantep'te Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Gaziantep İslahiye'de meydana gelen kazada 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 21:02
Gaziantep'te Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, F.K. (48) yönetimindeki 27 AUK 226 plakalı otomobilin, Güllühöyük Mahallesi'nden şehir merkezine doğru seyrederken, Hatay-Nurdağı kara yolundaki kavşakta A.M.C. (24) idaresindeki 06 BUS 642 plakalı otomobil ile çarpışmasıyla gerçekleşti.

Çarpışma sonucunda, hem sürücüler hem de araçlarda bulunan M.E. (20) ve M.C.Ö. (24) yaralandı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye intikal etti.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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