Gaziantep'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

İslahiye Fevzipaşa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:56
Kaza Detayları

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Fevzipaşa mahallesinde, G.Y. idaresindeki 27 AEM 742 plakalı otomobil ile A.Ş. idaresindeki 80 AEB 474 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 80 AEB 474 plakalı araç sürücüsü A.Ş. ve 27 AEM 742 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.Y., E.H.Y., E.M.Y. ve G.K.Y. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

