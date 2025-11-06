Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü

Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda silaj yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilde 3 kişi yaşamını yitirdi; cenazeler Adli Tıp’a kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 00:11
Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü

Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü

Şehitkamil kırsalında meydana gelen kazada anne ve oğlu da yaşamını yitirdi

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında, iddiaya göre 46 AIC 925 plakalı otomobilin, önünde seyir eden 46 AGH 214 plakalı mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt ve yakın akrabaları Cemile Akkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP’TE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 3 ÖLÜ

GAZİANTEP’TE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 3 ÖLÜ

GAZİANTEP’TE OTOMOBİL KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 3 ÖLÜ

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da 17 Yaşındaki Amatör Futbolcu Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
2
Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü
3
Samsun'da Hayvan Otlatırken Elektrik Akımına Kapılan 47 Yaşındaki Satılmış Keskin Öldü
4
Trump: ABD, Rusya ve Çin Nükleer Silahsızlanma Planı Üzerinde
5
Spil Dağı'nda 'Kunduz Ayı' (Süper Ay) Zirve Manzarası
6
Çankırı'da kayıp Osman Soydaş için arama başlatıldı
7
Yılmaz’dan Hayırseverlere Teşekkür: Şehitkamil’e Yeni Sosyal ve Sağlık Tesisleri

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi