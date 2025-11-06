Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü

Şehitkamil kırsalında meydana gelen kazada anne ve oğlu da yaşamını yitirdi

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında, iddiaya göre 46 AIC 925 plakalı otomobilin, önünde seyir eden 46 AGH 214 plakalı mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt ve yakın akrabaları Cemile Akkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

