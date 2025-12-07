Gaziantep'te park halindeki otomobil alev alev yandı

Olay

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kuzeyşehir bölgesi Karacaören Mahallesi'nde, gece saatlerinde site bahçesinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı.

Müdahale ve inceleme

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak alevlere müdahale etti. Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

