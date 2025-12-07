Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir Karacaören Mahallesi'nde park halindeki otomobil gece saatlerinde bilinmeyen nedenle alev aldı; vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:28
Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Gaziantep'te park halindeki otomobil alev alev yandı

Olay

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kuzeyşehir bölgesi Karacaören Mahallesi'nde, gece saatlerinde site bahçesinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı.

Müdahale ve inceleme

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak alevlere müdahale etti. Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

GAZİANTEP'TE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

GAZİANTEP'TE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSKİ Karaburun Tesisi'nden Arıtılmamış Atık Su Denize Boşaltılıyor
2
Bolu'da Köpek Sesleriyle Panikleyen Tilki Vatandaş Kamerasında
3
ASELSAN'dan TOLUN-F: Tek Sortide Çift Vuruş, Anti‑Jam ile Tam İsabet
4
Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Süreci Zedelemek İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz
5
Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
6
Cizre'de Define Mağrasında Çökme Tehlikesi: 11 Kişilik Kurtarma Ekibi Geri Çekildi
7
Kayseri'de Ev Yemekleri: 5 Çeşit Menü 175 TL, Emeklilerde Çay 2 TL

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi