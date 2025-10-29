Gaziantep'te Piknik Tüpü Patlaması: Park Halindeki Otomobilde 1 Yaralı

Olay

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, Onat Kutlar Mahallesinde park halindeki bir otomobilde bulunan piknik tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama, Ökkeş Ş.'ye ait 27 YM 585 plakalı otomobilin içinde meydana geldi.

Müdahale

Patlama sırasında araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, tedavi için Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

