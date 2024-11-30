Gaziantep'te PKK Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

Valilikten edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve onların işbirlikçilerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütmektedir.

Bu çerçevede, Nurdağı'nda bir adrese yapılan başarılı operasyonda A.D. ve B.M. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştır.

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