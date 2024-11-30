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Gaziantep'te PKK Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te yapılan PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon detayları Valilik tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:21
Gaziantep'te PKK Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

Valilikten edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve onların işbirlikçilerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütmektedir.

Bu çerçevede, Nurdağı'nda bir adrese yapılan başarılı operasyonda A.D. ve B.M. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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